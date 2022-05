Troc Musique

2022-06-19 – 2022-06-19 La Ferté Fresnel

Troc Musique : Brocante sur le thème de la musique

Dimanche 19 juin 2022 à partir de 10h

Emplacement Gratuit

Buvette et restauration sur place

Renseignement sur le site de la Gazette de la Ferté (facebook)

Jam Session

Tous les musiciens sont les bienvenus avec leur instrument La Ferté Fresnel

