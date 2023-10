Troc Main Verte à la Maison du Jardinage Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Troc Main Verte à la Maison du Jardinage Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris, 22 octobre 2023, Paris. Le dimanche 22 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit Pas de réservation [ en libre ] Venez troquer vos graines, vos plantes, vos semis, vos boutures et autres devant la Maison du Jardinage et le chai de Bercy. Lieu du Troc : dans le Parc de Bercy, en face de la Maison du Jardinage de 14h00 à 16h00 Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo 75012 Paris Contact : +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

©maison du jardinage Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Adresse 41,rue Paul-Belmondo Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris latitude longitude 48.8360620869026,2.38318376468466

Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/