Troc ‘ Jeux ‘ Jouets ‘ livres Perros-Guirec, 20 novembre 2021, Perros-Guirec.

Troc ‘ Jeux ‘ Jouets ‘ livres Perros-Guirec

2021-11-20 – 2021-12-19

Perros-Guirec 22700

Vive le printemps ! … Bon, en attendant … rien n’empêche de faire du tri dans la chambre avec les enfants ! Le troc’jeux’jouets’livres va commencer ! c’est la super occasion ! Alors vive le grand ménage d’Automne !

Lancement des échanges le samedi 20 novembre 2021 mais dépôt des jeux, jouets et livres dès à présent !

Le principe pour ceux qui ne connaissent pas : vous venez avec vos jeux, jouets et livres dont vous n’avez plus l’utilité, vous créditez votre ‘flixmocompte’ de ‘flixms’ (vous gagnez des points en gros !) puis revenez à partir du 20 novembre échanger vos ‘flixms’ contre d’autres jeux, jouets et livres !

C’est magique, ludique, écologique, économique et bien sûr sympathique ! Et c’est solidaire en plus ! sauf que ça finit pas par -ique… mais n’empêche qu’après le 19 décembre, les jeux, jouets et livres restants seront donnés à un organisme caritatif.

Attention, pendant la période de vacances de la Toussaint la ludothèque est ouverte les vendredis matins de 10h à 12h ainsi que les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.

ludotheque@perros-guirec.com

Vive le printemps ! … Bon, en attendant … rien n’empêche de faire du tri dans la chambre avec les enfants ! Le troc’jeux’jouets’livres va commencer ! c’est la super occasion ! Alors vive le grand ménage d’Automne !

Lancement des échanges le samedi 20 novembre 2021 mais dépôt des jeux, jouets et livres dès à présent !

Le principe pour ceux qui ne connaissent pas : vous venez avec vos jeux, jouets et livres dont vous n’avez plus l’utilité, vous créditez votre ‘flixmocompte’ de ‘flixms’ (vous gagnez des points en gros !) puis revenez à partir du 20 novembre échanger vos ‘flixms’ contre d’autres jeux, jouets et livres !

C’est magique, ludique, écologique, économique et bien sûr sympathique ! Et c’est solidaire en plus ! sauf que ça finit pas par -ique… mais n’empêche qu’après le 19 décembre, les jeux, jouets et livres restants seront donnés à un organisme caritatif.

Attention, pendant la période de vacances de la Toussaint la ludothèque est ouverte les vendredis matins de 10h à 12h ainsi que les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2021-10-28 par