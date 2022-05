Troc jardin Meillant Meillant Catégories d’évènement: Cher

Meillant

Troc jardin Meillant, 22 mai 2022, Meillant. Troc jardin Meillant

2022-05-22 – 2022-05-22

Meillant Cher Meillant Marché nature : créateurs, artisans, producteurs. Concours de pots de fleurs originaux. Course d’escargots. Gratuit et ouvert à tous. Une journée entièrement dédiée à nos jardins et potagers sur le thème de l’échange, du troc, et du partage. oh.meillant@orange.fr +33 2 48 63 30 86 https://ohmeillant.com/ Marché nature : créateurs, artisans, producteurs. Concours de pots de fleurs originaux. Course d’escargots. Gratuit et ouvert à tous. Oh Meillant !

Meillant

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Meillant Autres Lieu Meillant Adresse Ville Meillant lieuville Meillant Departement Cher

Meillant Meillant Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meillant/

Troc jardin Meillant 2022-05-22 was last modified: by Troc jardin Meillant Meillant 22 mai 2022 cher Meillant

Meillant Cher