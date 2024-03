Troc jardin et histoires de jardin | AILAN Association AILAN Châteauneuf-sur-Charente, samedi 6 avril 2024.

Troc jardin et histoires de jardin | AILAN Association AILAN Châteauneuf-sur-Charente Charente

L’Association AILAN vous organise la 15ème édition de troc jardin et histoires de jardin marché de producteurs, stand et échange de graines, plants et astuces, animations pour tous

Conte du Vivant à 16h30.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Association AILAN 1 rue Antoine Descoffre

Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Troc jardin et histoires de jardin | AILAN Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2024-02-28 par Destination Cognac