Troc Jardin d’Automne La Madeleine-Bouvet, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, La Madeleine-Bouvet. Troc Jardin d’Automne 2021-09-19 09:30:00 – 2021-09-19 12:00:00 Bibliothèque Municipale de la Madeleine-Bouvet 17 rue du Perche

La Madeleine-Bouvet Orne La Madeleine-Bouvet De 9h30 à 12h00 troc de tout ce qui pousse ! puis repas partagé sorti du panier autour de la bibliothèque/grainothèque (sous barnum en cas de pluie).

Pratique : à la bibliothèque 17 rue du Perche extérieur +barnum. Gratuit et ouvert à tous ! Une organisation de la bibliothèque de la Madeleine-Bouvet. De 9h30 à 12h00 troc de tout ce qui pousse ! puis repas partagé sorti du panier autour de la bibliothèque/grainothèque (sous barnum en cas de pluie).

