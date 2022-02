Troc Graines Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Troc Graines Yvetot, 12 février 2022, Yvetot.

2022-02-12 14:00:00 – 2022-02-12 17:00:00

Rendez-vous convivial où les passionnés – débutants ou initiés – de jardinage peuvent échanger des graines ou des semis.

maisondequartiers@yvetot.fr +33 2 35 16 15 78

