Troc graines Saint-Sulpice-le-Guérétois, samedi 20 avril 2024.

A l’initiative de la municipalité et des bénévoles de la bibliothèque, le troc graines voit le est de retour! L’objectif est de se rencontrer, d’échanger, de partager, de se conseiller entre amoureux du jardinage .

Echanges libres et non monétaires de plants et de graines. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Place de l’église

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

