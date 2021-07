Loos Maison du Projet Loos, Nord Troc graines et plants Maison du Projet Loos Catégories d’évènement: Loos

Maison du Projet, le samedi 9 octobre à 10:00

Venez échanger vos graines et vos plants et participer à nos ateliers d’animation. Buvette sur place avec crêpes et gateaux, vente de confitures maison.

entrée libre

échange de graines et plants pour les amoureux du jardin confirmés ou débutants Maison du Projet 1 rue Jean Perrin – 59120 LOOS Loos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T17:00:00

