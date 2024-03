TROC GRAINES ET PLANTES Latoue, vendredi 15 mars 2024.

TROC GRAINES ET PLANTES Latoue Haute-Garonne

L’association Passe-graines se joint à Lacunapa pour un moment riche en partages, échanges et rencontres !

Après le succès de l’an dernier, retrouvez-nous de nouveau sur le marché de Latoue pour troquer, échanger, donner vos graines et plants. Si vous n’avez rien à échanger venez quand même et vous repartirez avec des pépites pour votre jardin !

Cette année nous vous proposons également une dégustation gratuite de recettes à base de plantes sauvages avec leurs boissons .

Pensez à ramener des enveloppes pour les graines, pots ou poches pour les plants, avec de quoi noter les variétés.

Au plaisir de vous y retrouver nombreuses et nombreux!! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 16:30:00

fin : 2024-03-15 19:00:00

STADE

Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie lacunapa.assoc@gmail.com

L’événement TROC GRAINES ET PLANTES Latoue a été mis à jour le 2024-03-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE