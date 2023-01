Troc fringues « Habillés pour l’hiver » Niort, 28 janvier 2023, Niort .

Troc fringues « Habillés pour l’hiver »

Hypsoline Kitchen 12 Rue Basse Niort Deux-Sèvres

2023-01-28 – 2023-01-28

Hypsoline Kitchen 12 Rue Basse

Niort

Deux-Sèvres

Nouvelle année, nouveaux rendez-vous pour la Dynamo

Le Troc Fringues c’est une journée festive d’échanges de vêtements pour promouvoir l’économie de seconde main. Le principe : vous venez avec des vêtements (10 ou 15 maximum), on fait le point pièce par pièce et on vous donne un bon d’échange à utiliser pendant toute la durée de l’évènement. La valeur est le vêtement en lui-même : un article déposé = un article à échanger.

Attention, nous sommes volontairement sélectifs !

Pour que chaque visiteur puisse trouver des pièces coup de cœur, nous n’acceptons que les vêtements en bon état, ni tachés, ni troués et nous nous donnons une limite de vêtements déposés par personne pour être en capacité de les « mettre en rayon » pendant la journée de l’événement.

Infos et renseignements à ladynamo79@gmail.com

Association la dynamo

Hypsoline Kitchen 12 Rue Basse Niort

