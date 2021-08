Trégunc Trégunc Finistère, Trégunc Troc et puces Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

Trégunc

Troc et puces Trégunc, 22 août 2021, Trégunc. Troc et puces 2021-08-22 – 2021-08-22

Trégunc Finistère Trégunc Il est organisé par la FDABCCC29 (Fédération départementale de l’armée blindée, cavalerie, char de combat du Finistère). Pass sanitaire obligatoire pour les exposants comme les visiteurs. cochu.christoohe@orange.fr +33 2 98 06 87 90 Il est organisé par la FDABCCC29 (Fédération départementale de l’armée blindée, cavalerie, char de combat du Finistère). Pass sanitaire obligatoire pour les exposants comme les visiteurs. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Trégunc Autres Lieu Trégunc Adresse Ville Trégunc lieuville 47.85613#-3.84821