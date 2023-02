Troc et puces Salle Jules Verne Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistère

Finistere Restauration, concerts, tombola.

L’Association Atoutâge organise l’événement au bénéfice des habitants des Ehpad Ty Marhic et Jardins du Clos.

Des animations sont prévues : concerts, tombola. Vente de crêpes toute la journée.

Informations pour les exposants : Table à 8 euros la table de 2,70 m. Réservation au 02 98 75 15 22 (9h-16h30) jdcanim@ch-douarnenez.fr +33 2 98 75 15 22 Salle Jules Verne Rue Jules Verne Douarnenez

