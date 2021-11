Mellac Mellac Finistère, Mellac Troc et puces puériculture Mellac Mellac Catégories d’évènement: Finistère

Mellac Finistère Mellac L’APE “Les P’tits Mousses” organise un troc et puces “puériculture”. Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle. Il reste des stands disponibles, pour les personnes intéressées, il est possible de demander les documents d’inscriptions en contactant l’association. apemellac29@gmail.com +33 6 99 91 23 01 L’APE “Les P’tits Mousses” organise un troc et puces “puériculture”. Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle. Il reste des stands disponibles, pour les personnes intéressées, il est possible de demander les documents d’inscriptions en contactant l’association. Square Job Saux Salle polyvalente Mellac

