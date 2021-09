Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer Finistère, Poullan-sur-Mer Troc et puces Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Poullan-sur-Mer Finistère Poullan-sur-Mer L’apel de l’école de Notre-Dame de Kérinec organise son troc et puces. Entrée gratuite. Buvette et crêpes sur place. Inscriptions jusqu’au 26 septembre pour les exposants. 3€ le mètre sans table et 5€ avec table. Inscriptions auprès du 06.59.66.25.80 (en soirée) ou apel.kerinec@yahoo.com +33 6 59 66 25 80 L’apel de l’école de Notre-Dame de Kérinec organise son troc et puces. Entrée gratuite. Buvette et crêpes sur place. Inscriptions jusqu’au 26 septembre pour les exposants. 3€ le mètre sans table et 5€ avec table. Inscriptions auprès du 06.59.66.25.80 (en soirée) ou apel.kerinec@yahoo.com dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Poullan-sur-Mer Autres Lieu Poullan-sur-Mer Adresse Ecole Notre-Dame de Kerinec 13 Rue Abbé Conan Ville Poullan-sur-Mer lieuville 48.0801#-4.41601