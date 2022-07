Troc et puces Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Croix

Troc et puces Pont-Croix, 7 août 2022, Pont-Croix. Troc et puces

Place de l’ancienne Gare « le Youtar » Pont-Croix Finistère

2022-08-07 09:00:00 – 2022-08-07 18:00:00 Pont-Croix

Finistère Pont-Croix Troc et puces organisé par l’association Amicale Laïque, dimanche 7 août 2022 – de 9h à 18 heures , Place de l’ancienne Gare « le Youtar ». Une exposition illustrée par de nombreuses photographies, présentera les diverses activités de l’Amicale Laïque (dont :

les exploits de nos vaillants footballeurs…), depuis la construction de ses locaux sur le site de l’ancienne Gare le « youtar », jusqu’à nos jours. Entrée gratuite. +33 2 98 70 45 62 Troc et puces organisé par l’association Amicale Laïque, dimanche 7 août 2022 – de 9h à 18 heures , Place de l’ancienne Gare « le Youtar ». Une exposition illustrée par de nombreuses photographies, présentera les diverses activités de l’Amicale Laïque (dont :

les exploits de nos vaillants footballeurs…), depuis la construction de ses locaux sur le site de l’ancienne Gare le « youtar », jusqu’à nos jours. Entrée gratuite. Pont-Croix

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-Croix Autres Lieu Pont-Croix Adresse Place de l’ancienne Gare « le Youtar » Pont-Croix Finistère Ville Pont-Croix lieuville Pont-Croix Departement Finistère

Pont-Croix Pont-Croix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-croix/

Troc et puces Pont-Croix 2022-08-07 was last modified: by Troc et puces Pont-Croix Pont-Croix 7 août 2022 Place de l’ancienne Gare « le Youtar » Pont-Croix Finistère

Pont-Croix Finistère