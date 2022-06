Troc et puces Plogoff Plogoff Catégories d’évènement: Finistère

2022-08-07 09:00:00 – 2022-08-07 17:30:00 Plogoff

Finistère Plogoff Troc et puces le dimanche 7 août de 9H à 17H30 entrée 1€ gratuit pour les moins de 15 ans.

Petite restauration sur place buvette.

Troc et puces le dimanche 7 août de 9H à 17H30 entrée 1€ gratuit pour les moins de 15 ans.

Petite restauration sur place buvette.

Organiser par le comité d'animation de Plogoff. benjigoud@hotmail.fr +33 6 17 85 79 39

Petite restauration sur place buvette.

