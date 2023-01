Troc et puces Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Troc et puces Rue Louis le Guennec École de Kergroes, Route de Kerfany Moëlan-sur-Mer

2023-07-14 09:00:00 – 2023-07-14 17:30:00

Finistère 21ème édition du troc et puces organisé par l’Amicale Laïque de Kergroës

100 exposants attendus

Emplacements de 3m à 15€ (pas de table)

Petite restauration sur place utec29@orange.fr +33 6 76 59 21 92 École de Kergroes, Route de Kerfany Rue Louis le Guennec Moëlan-sur-Mer

