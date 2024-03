Troc et puces du Rugby Club Bigouden Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé, dimanche 9 juin 2024.

Troc et puces du Rugby Club Bigouden Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé Finistère

Le RCB organise son troc et puces pour financer les projets de l’école de rugby et des équipes sénior de rugby à XV et rugby à V.

Buvette petite restauration .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09

Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

