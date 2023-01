Troc et Puces de l’école publique Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’Évènement: Finistère

Troc et Puces de l'école publique Plonéour-Lanvern, 2 avril 2023, Plonéour-Lanvern. La Halle Raphalen, 14 Rue René Le Berre, Plonéour-Lanvern, Finistère

2023-04-02 09:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Finistère Plonéour-Lanvern Rendez-vous à ne pas manquer pour troquer, fouiller, chiner…. ape.ploneour.publique@gmail.com +33 6 04 00 60 57 La Halle Raphalen 14 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern

