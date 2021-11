Guilvinec Guilvinec Finistère, Guilvinec Troc et puces de l’association Spered ar Mor Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec Finistère Guilvinec De bonnes affaires à faire pour Noël.

Pass sanitaire obligatoire.

Petite restauration. L’Association Spered ar Mor a pour but de transmettre aux adhérents des savoir-faire maritimes et le sens marin autour de la navigation régulière, notamment sur la yole voile/aviron de 1796, dite yole de Bantry. Spered ar Mor est inscrit au registre des bateaux d’intérêt patrimonial. yole.speredarmor@gmail.com +33 6 35 53 23 86 De bonnes affaires à faire pour Noël.

