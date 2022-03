Troc et don plantes et graines Loperhet Loperhet Catégories d’évènement: Finistère

Loperhet

Troc et don plantes et graines Loperhet, 2 avril 2022, Loperhet. Troc et don plantes et graines Ecoquartier Ecocum 7 venelle du bois des Roches Loperhet

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-02 15:00:00 Ecoquartier Ecocum 7 venelle du bois des Roches

Loperhet Finistère Loperhet L’association Nature-L de Loperhet vous propose un troc et don de graines et plantes : idéal pour embellir votre jardin avant le printemps !

Préparez vos plants, boutures et graines ! naturel29470@gmail.com https://www.facebook.com/naturel.loperhet L’association Nature-L de Loperhet vous propose un troc et don de graines et plantes : idéal pour embellir votre jardin avant le printemps !

Préparez vos plants, boutures et graines ! Ecoquartier Ecocum 7 venelle du bois des Roches Loperhet

dernière mise à jour : 2022-03-12 par OT LANDERNEAU – DAOULAS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loperhet Autres Lieu Loperhet Adresse Ecoquartier Ecocum 7 venelle du bois des Roches Ville Loperhet lieuville Ecoquartier Ecocum 7 venelle du bois des Roches Loperhet Departement Finistère

Loperhet Loperhet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loperhet/

Troc et don plantes et graines Loperhet 2022-04-02 was last modified: by Troc et don plantes et graines Loperhet Loperhet 2 avril 2022 finistère Loperhet

Loperhet Finistère