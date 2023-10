Préparation de pain Troc et Co Montivilliers Catégories d’Évènement: Montivilliers

Seine-Maritime Préparation de pain Troc et Co Montivilliers, 27 octobre 2023, Montivilliers. Préparation de pain Vendredi 27 octobre, 09h00 Troc et Co gratuit sur inscription au service seniors , dès le 27 septembre. Places limitées à 12 personnes L’université populaire vous propose de confectionner du pain Troc et Co 11 Place de l’Abbé Pierre Montivilliers 76290 Les Lombards Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.26.31.21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T09:00:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00

2023-10-27T09:00:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Montivilliers, Seine-Maritime Autres Lieu Troc et Co Adresse 11 Place de l'Abbé Pierre Ville Montivilliers Departement Seine-Maritime Age min 60 Age max 99 Lieu Ville Troc et Co Montivilliers latitude longitude 49.543989;0.193436

