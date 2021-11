Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Troc en Louron Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle

Troc en Louron Loudenvielle, 21 novembre 2021, Loudenvielle. Troc en Louron Valgora LOUDENVIELLE Loudenvielle

2021-11-21 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-21 19:00:00 19:00:00 Valgora LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Loudenvielle Toute la journée : Conférences, animations sportives

Buvette

Restauration sur place A la fois foire aux skis, dépôt vente de matériel de ski, VTT, parapente et de montagne et également événement festif de début de saison dans la Vallée du Louron, le Troc en Louron, organisé par l’association Transpyros, est l’occasion d’équiper sa famille en matériel à moindre coût.

Vous pouvez aussi tenir votre propre stand si vous avez du matériel à vendre (présence à partir de 8h). transpyros@free.fr http://www.vallee-du-louron.com/ Toute la journée : Conférences, animations sportives

Buvette

Restauration sur place Valgora LOUDENVIELLE Loudenvielle

dernière mise à jour : 2021-07-09 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Autres Lieu Loudenvielle Adresse Valgora LOUDENVIELLE Ville Loudenvielle lieuville Valgora LOUDENVIELLE Loudenvielle