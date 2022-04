Troc du livre Paradou, 3 avril 2022, Paradou.

Troc du livre Place de l’Ecole élémentaire Bibliothèque Hubert Nyssen Paradou

Il aura lieu sur le petit parking devant la bibliothèque Hubert Nyssen, Rue des écoles au Paradou ( pour vous garer, il y a un grand parking juste devant).

En cas de pluie, la manifestation aura quand même lieu sous le préau de l’école primaire tout contre la bibliothèque.

Le principe reste le même vous venez avec des livres lus (maximum 15 par personne) et vous repartez avec des livres à lire sans limite, juste celle du raisonnable et du collectif !

Le plaisir étant de partager et de donner une seconde vie aux livres

Alors nous vous attendons nombreux pour adopter de jolis livres et partager avec nous ce moment convivial !

Renseignements : 04.90.54.39.95

biblio@mairie-du-paradou.fr

Enfin de retour, le dimanche 3 avril au Paradou ce sera Le Troc du Livre de 9h30 à 12h30.

accueil@mairie-du-paradou.fr +33 4 90 54 54 01 https://www.mairie-du-paradou.fr/

