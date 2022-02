TROC DU LIVRE Médiathèque de Sequedin Sequedin Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque de Sequedin, le samedi 12 mars à 09:00

Venez échanger vos livres contre d’autres et découvrez de nouvelles lectures. 10 livres maximum par personne, en très bon état (Pas d’encyclopédies). 1 livre apporté = 1 livre repris

entrée libre – protocole sanitaire en vigueur

Médiathèque de Sequedin Sequedin, 9 rue Carnot Sequedin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T12:00:00

Lieu Médiathèque de Sequedin Adresse Sequedin, 9 rue Carnot Ville Sequedin

Médiathèque de Sequedin Sequedin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sequedin/

