Troc/Don de plantes Nature-L Loperhet Loperhet Catégories d’évènement: Finistère

Loperhet

Troc/Don de plantes Nature-L Loperhet, 2 avril 2022, Loperhet. Troc/Don de plantes Nature-L Ecopquartier ecocum 7 venelle du bois des roches Loperhet

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-02 15:00:00 Ecopquartier ecocum 7 venelle du bois des roches

Loperhet Finistère Loperhet L’association Nature-L organise un troc/don de plantes/graines à Loperhet.

N’hésitez pas à prévoir dès à présent vos boutures, plants et graines à échanger ou donner. Entrée gratuite.

Attention si vous venez en voiture : il n’y a pas de parking dans la venelle. Il faut donc de se garer en bas le long de la route du Fogot.

Renseignements : naturel29470@gmail.com

A bientôt avec Nature-L naturel29470@gmail.com +33 6 04 02 74 35 https://www.facebook.com/Nature-L-108087040739639/ L’association Nature-L organise un troc/don de plantes/graines à Loperhet.

N’hésitez pas à prévoir dès à présent vos boutures, plants et graines à échanger ou donner. Entrée gratuite.

Attention si vous venez en voiture : il n’y a pas de parking dans la venelle. Il faut donc de se garer en bas le long de la route du Fogot.

Renseignements : naturel29470@gmail.com

A bientôt avec Nature-L Ecopquartier ecocum 7 venelle du bois des roches Loperhet

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loperhet Autres Lieu Loperhet Adresse Ecopquartier ecocum 7 venelle du bois des roches Ville Loperhet lieuville Ecopquartier ecocum 7 venelle du bois des roches Loperhet Departement Finistère

Loperhet Loperhet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loperhet/

Troc/Don de plantes Nature-L Loperhet 2022-04-02 was last modified: by Troc/Don de plantes Nature-L Loperhet Loperhet 2 avril 2022 finistère Loperhet

Loperhet Finistère