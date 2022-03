TROC DES PLANTES Vigneux-de-Bretagne, 9 avril 2022, Vigneux-de-Bretagne.

TROC DES PLANTES Vigneux-de-Bretagne

2022-04-09 – 2022-04-09

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique Vigneux-de-Bretagne

Si vous n’avez rien à échanger, il vous sera également possible d’acheter des plants et graines. De plus, un atelier autour du compostage sera proposé. L’événement se terminera par un pique-nique participatif ouvert à tous.

Troquez mais aussi achetez sur place grâce à quelques producteurs présents lors de cette matinée de partage

lesjardinsdelapacha@gmail.com http://lesjardinsdelapacha.wixsite.com/asso

Si vous n’avez rien à échanger, il vous sera également possible d’acheter des plants et graines. De plus, un atelier autour du compostage sera proposé. L’événement se terminera par un pique-nique participatif ouvert à tous.

Vigneux-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2022-02-16 par