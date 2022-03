Troc des plantes Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Le Barp Gironde

Cette année, la fête du printemps sera célébrée sur le marché dominical avec le 1er troc des plantes, le dimanche 20 mars 2022. L'idée : échanger ses graines de légumes et de fleurs, ses plantes, ses vivaces, ses boutures ou même son savoir-faire, des outils ou des brochures de jardinage, en toute simplicité. Apportez vos surplus ou venez simplement chercher un instant de convivialité.

Télécharger le bulletin d'inscription : http://www.ville-le-barp.fr/fileadmin/user_upload/demo/images/Accueil/REGLEMENT__DU_TROC_DES_PLANTES.pdf

+33 5 57 71 98 51

Mairie du Barp

