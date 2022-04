Troc des Plantes Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Atelier Troc des Plantes organisé par les associations du quartier Façade du centre Desmarquest. Venez échanger vos graines, vos plantes, vos bons plans, vos fleurs et bulbes. Renseignements : 09 54 66 25 82 / wordpress.voisinlieu@gmail.com

