Troc de vêtements par le Cêhapi Montfort-sur-Meu, 1 mai 2022, Montfort-sur-Meu.

Troc de vêtements par le Cêhapi Montfort-sur-Meu

2022-05-01 – 2022-05-01

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Pour cette édition printemps été, rendez-vous pour échanger des vêtements ADULTES MIXTES et quelques accessoires. Donnez une seconde vie à vos vêtements et renouvelez vos tenues grâce aux pépites à dénicher !

• 10h-12h : dépôt des vêtements (8 max. et 3 accessoires max.)

• 14h-17h : troc parmi les vêtements déposés. Inscription conseillée et covoiturage possible.

• Entre les 2, vous pourrez pique-niquer sur l’herbe.

Buvette et restauration sur place avec LE BRITOLIO et musique avec le groupe IDEFIX

Pour en savoir plus sur ce programme et vous inscrire pour le troc : www.cehapi.org

