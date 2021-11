Tours 189,rue du Général Renault,Tours Indre-et-Loire, Tours Troc de végétaux 189,rue du Général Renault,Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

189, rue du Général Renault, Tours, le samedi 20 novembre à 14:00

Ce samedi 20 novembre 2021, de 14h à 16h, votre association Zéro Déchet Touraine vous ouvre ses portes pour vous permettre d’échanger vos végétaux ! Nous acceptons toutes sortes de plantes : que ce soit des graines, des fleurs, des boutures, des légumes, des jeunes pousses, des arbustes, etc … Nous espérons vous voir nombreux !

Entrée libre ( 15 personnes maximum en même temps dans le local )

