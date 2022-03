Troc de plants et de graines / Atelier Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX Catégorie d’évènement: VOISINS-LE-BX

Troc de plants et de graines / Atelier Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery, 14 mai 2022, VOISINS-LE-BX. Troc de plants et de graines / Atelier

Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery, le samedi 14 mai à 14:00

L’heure des semis arrive à grands pas… Et avec elle, le temps des échanges de graines. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir notre grainothèque et troquer vos semences. _Familial_

Accès libre

Vos semis ont trop bien poussé ? Vos plantes sont si belles que vous pouvez les bouturer ? Venez troquer vos plants avec d’autres lecteurs à la médiathèque ! Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 5 place de la Division Leclerc VOISINS-LE-BX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: VOISINS-LE-BX Autres Lieu Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery Adresse 5 place de la Division Leclerc Ville VOISINS-LE-BX lieuville Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX

Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voisins-le-bx/

Troc de plants et de graines / Atelier Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 2022-05-14 was last modified: by Troc de plants et de graines / Atelier Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 14 mai 2022 Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX VOISINS-LE-BX

VOISINS-LE-BX