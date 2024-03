Troc de plants Bibliothèque municipale George-Sand Semoy, mardi 23 avril 2024.

Troc de plants Le rdv des jardiniers 23 – 27 avril Bibliothèque municipale George-Sand Entrée libre

Début : 2024-04-23T15:00:00+02:00 – 2024-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:30:00+02:00

Qu’est-ce qu’un troc aux plantes ?

Le principe est simple. Échanger « gratuitement » vos plants, graines, boutures, semences pour acquérir de nouvelles variétés de végétaux.

Vous apportez votre petit pot de semis étiqueté et repartez avec un nouveau végétal. Il est aussi possible de simplement donner ou se faire offrir des plantes, variétés de fleurs, légumes, plantes d’intérieur… ou aromatiques, tout se troque dans une ambiance conviviale sous l’œil complice d’amateurs du jardin.

Et si vous venez les mains vides, repartez aussi avec des idées, jardi-fiches, conseils et savoir-faire de passionné.es. Venez discuter avec des élus et des jardiniers amateurs autour des bonnes pratiques au jardin (permanences aux heures d’ouverture de la bibliothèque).

Quelques conseils :

Graines, boutures racinées, plants, semences d’arbustes, d’arbres d’ornements et de plantes vivaces, bulbes ou plantes potagères (légumes et fruits) et aromatiques sont acceptés.

Préparez vos plants avant le jour « J » pour leur permettre de se remettre de leur déplantation.

Étiquetez vos plantes avec le nom, si possible la couleur et la taille. L’étiquetage est très important car les plantes non étiquetées partent moins facilement.

Samedi 27 avril :

Atelier semis et pochettes à graines en origamis ouvert à toutes et tous.

Ambiance conviviale autour de quelques gâteaux et du jus de raisins des Amis de la Vigne de Semoy.

Découvrez la nouvelle grain’othèque relookée !

Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire

