Venez échanger “gratuitement” plants, graines, boutures, semences pour acquérir de nouvelles variétés de végétaux. Toutes les plantes peuvent être troquées : arbustes, aromatiques, fleurs, légumes, graines… [Plus d’infos](https://www.ville-semoy.fr/troc-de-plants-2/) Pour les jardiniers Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T15:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-22T15:00:00 2022-04-22T17:30:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T12:30:00;2022-04-26T15:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T18:30:00;2022-04-29T15:00:00 2022-04-29T17:30:00;2022-04-30T09:00:00 2022-04-30T12:30:00

