2023-04-23 09:30:00 – 2023-04-23 13:00:00

Que vous ayez la main verte ou que vous soyez novice en jardinage… Venez échanger des boutures, des graines, des plantes du jardin ou d'intérieur, des arbustes, livres divers, idées et amitiés… Venez nombreux !

