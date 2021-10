Saint-Léon-d'Issigeac Saint-Léon-d'Issigeac Dordogne, Saint-Léon-d'Issigeac Troc de plantes Saint-Léon-d’Issigeac Saint-Léon-d'Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Léon-d'Issigeac

Troc de plantes Saint-Léon-d’Issigeac, 7 novembre 2021, Saint-Léon-d'Issigeac. Troc de plantes 2021-11-07 09:00:00 – 2021-11-07 13:00:00

Saint-Léon-d’Issigeac Dordogne Saint-Léon-d’Issigeac Venez échanger graines, plants de légumes, arbustes, boutures, livres, idées et amitiés. Une plante contre une plante. Pas de vente. Venez échanger graines, plants de légumes, arbustes, boutures, livres, idées et amitiés. Une plante contre une plante. Pas de vente. +33 6 95 62 20 26 Venez échanger graines, plants de légumes, arbustes, boutures, livres, idées et amitiés. Une plante contre une plante. Pas de vente. pixabay dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Léon-d'Issigeac Autres Lieu Saint-Léon-d'Issigeac Adresse Ville Saint-Léon-d'Issigeac lieuville 44.72013#0.69119