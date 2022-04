Troc de plantes Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Troc de plantes Saint-Junien, 24 avril 2022, Saint-Junien.

2022-04-24 – 2022-04-24

Place Lacôte Haute-Vienne Saint-Junien De 9h à 12h. Gratuit. Ouvert à tous. Dans le respects des règles sanitaires. Organisé par Les Amis des Fleurs de St-Junien. Venez échanger semis, boutures, graines, jeunes plants et tous végétaux, outils… Venez partager conseils et astuces de culture. De 9h à 12h. Gratuit. Ouvert à tous. Dans le respects des règles sanitaires. Place Lacôte Saint-Junien

