Saint-Céré Lot Saint-Céré L’association Le Lieu Commun vous propose de participer au troc de plantes qu’elle organise en partenariat avec J. Comme le 15 Mai et nous serons reçu par l’association “Les Jardins du Pré d’Aubié”, dans le jardin du même nom à Saint-Céré. Possibilité de repli sous la grange en cas de pluie, prévoir protection solaire en cas de grand soleil, il n’y a pas d’ombre, possibilité de pique-niquer sur place. Il n’y aura pas de problème de stationnement, le parking du stade étant à deux pas pour les déchargements et rechargements ils pourront être faits sur la passerelle avant d’aller se stationner au parking. Nous essaierons d’avoir quelques brouettes à disposition. Nous aurons des tables fournies par la mairie, prévoir une protection sous vos cageots … Souhaitons que le temps soit de la partie, en attendant, bonne préparation… et n’oubliez pas d’étiqueter vos plantes, elles ont toutes un petit nom, très utile pour que le jardinier puisse les placer au bon endroit du jardin et les faire grandir. +33 6 31 32 73 12 Saint-Céré

