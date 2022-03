Troc de plantes Mairie d’englos Englos Catégories d’évènement: Englos

Nord

Troc de plantes Mairie d’englos, 9 avril 2022, Englos. Troc de plantes

Mairie d’englos, le samedi 9 avril à 14:00 entrée libre

C’est le moment de planter pour avoir cet été un magnifique jardin ou encore de sublimes balconnières … alors ni une ni deux on file au troc de plantes proposés par la mairie d’Englos ! Mairie d’englos Englos Englos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Englos, Nord Autres Lieu Mairie d'englos Adresse Englos Ville Englos lieuville Mairie d'englos Englos Departement Nord

Mairie d'englos Englos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/englos/

Troc de plantes Mairie d’englos 2022-04-09 was last modified: by Troc de plantes Mairie d’englos Mairie d'englos 9 avril 2022 Englos Mairie d'englos Englos

Englos Nord