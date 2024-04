Troc de Plantes Maison Garbay Luglon, samedi 27 avril 2024.

Troc de Plantes Maison Garbay Luglon Landes

Apportez vos plants, plantes et semis, graines et boutures et même le petit outillage de jardin que vous souhaitez échanger tout en discutant plantes avec d’autres jardiniers débutants ou passionnés.

Nous prévoirons des tables à l’extérieur pour installer vos petites plantations !

De 11h à 13h, la terrasse de Maison Garbay se transformera en Petit Marché où chacun pourra troquer ses plantes.

Début : 2024-04-27 11:00:00

fin : 2024-04-27 13:00:00

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine info@maisongarbay.fr

