Troc de plantes Limendous

2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28 16:00:00

Limendous Pyrénées-Atlantiques Limendous EUR 0 Tout à échanger, rien à acheter, une belle occasion d’échanger entre jardiniers. Plantes, boutures, graines, arbustes ornementaux et fruitiers, revues spécialisées.

+33 6 19 66 03 53

