Troc de plantes Le Grand Bassin Roubaix, dimanche 5 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T12:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T12:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Le 5 mai, c’est OPEN ROUBAIX, l’enthousiasme sera à son comble avec de nombreux évènements à Roubaix, tel que le Marché de Printemps sur la Grand Place.

A cette occasion, Le Grand Bassin invite Meet For Branch, qui organisera un troc de plantes au Vestiaire.

-> Voici le deal : Apporte une plante et échange-la contre une autre de taille similaire. L’objectif est de montrer aux participants qu’il est facile et accessible d’adopter une ap- proche écologique dans leur vie quotidienne.

Meet For Branch (M4B), initialement c’est une appli, qui permet de faire du troc de plantes en quelques clics !

On y trouve des plantes mais aussi des boutures, des graines et des accessoires proposés à l’échange ou donnés par d’autres utilisateurs.

Mais le 5 Mai, ça sera bien réel. Echange de plantes, de conseils et de bons plans !

Le Grand Bassin 27, Rue de l’Espérance 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 0635297780 https://www.legrandbassin.fr https://www.facebook.com/legrandbassin;https://twitter.com/legrandbassin Installé depuis dix ans dans le quartier de la Piscine, à Roubaix, le Grand Bassin, boutique auto-gérée, regroupe des réalisations de 50 créateurs permanents.

