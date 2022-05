Troc de plantes, exposition et ateliers créatifs Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-LavalMagnac-Laval

Troc de plantes, exposition et ateliers créatifs Magnac-Laval Magnac-Laval, 7 mai 2022, Magnac-LavalMagnac-Laval. Troc de plantes, exposition et ateliers créatifs place de la République Magnac-Laval Magnac-Laval

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-07 15:00:00 15:00:00

Magnac-Laval Haute-Vienne place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval Tiers Lieu : 05 55 76 43 93 / tierslieumagnac87@gmail.com Venez découvrir l’exposition “Jardin Paysager” dans l’espace Magn’accueil mise en place par l’association des Amis des Fleurs et des Jardins de Magnac-Laval en collaboration avec la médiathèque. Deux ateliers seront proposés : composition florale à 10h30 à la médiathèque // Land art à 11h en extérieur avec l’artiste Agnès Duroyaume (au niveau du théâtre de verdure – payant 5€). Pour l’occasion, les associations Les Croqueurs de pommes de l’Ouest Limousin et Écoute l’Arbre et la Feuille seront présents pour présenter leurs actualités, échanger, vous conseiller,… L’apicultrice Paysanne Herboriste Les Délices de Lylou Beille vous présentera ses productions de fleurs, plantes médicinales et aromatiques, produits de la ruche et cosmétiques bio. Possibilité de se restaurer sur place avec le food truck La Ferme Boréale. tierslieumagnac87@gmail.com +33 5 55 76 43 93 Tiers Lieu : 05 55 76 43 93 / tierslieumagnac87@gmail.com place de la République Magnac-Laval Magnac-Laval

dernière mise à jour : 2022-04-29 par OT du Haut Limousin

Détails Autres Lieu Magnac-Laval Magnac-Laval Adresse place de la République Ville Magnac-LavalMagnac-Laval lieuville place de la République Magnac-Laval Magnac-Laval Departement Haute-Vienne

Troc de plantes, exposition et ateliers créatifs Magnac-Laval Magnac-Laval 2022-05-07 was last modified: by Troc de plantes, exposition et ateliers créatifs Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-Laval 7 mai 2022

Magnac-LavalMagnac-Laval Haute-Vienne