Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Troc de plantes et graines Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Troc de plantes et graines Salies-de-Béarn, 10 octobre 2021-10 octobre 2021, Salies-de-Béarn. Troc de plantes et graines 2021-10-10 09:30:00 – 2021-10-10 16:00:00 Jardin Au Casau – Ecole de musique Avenue de la Gare

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Troc de plantes de l’automne. Une zone de gratuité sera également instaurée sur place. Troc de plantes de l’automne. Une zone de gratuité sera également instaurée sur place. Troc de plantes de l’automne. Une zone de gratuité sera également instaurée sur place. MelanieFavet dernière mise à jour : 2021-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Salies-de-Béarn Adresse Jardin Au Casau - Ecole de musique Avenue de la Gare Ville Salies-de-Béarn lieuville 43.47178#-0.9327