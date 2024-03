TROC DE PLANTES ET GRAINES Parc du Casino Bagnères-de-Luchon, dimanche 5 mai 2024.

TROC DE PLANTES ET GRAINES Parc du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Un temps convivial pour échanger des plantes, des graines, des conseils et des expériences.

La commune de Bagnères-de-Luchon met à disposition du broyat de bois et la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises des composteurs. Pour ceux qui le peuvent, pensez à préparer vos graines et petits plants en amont ! Pour les autres, vous êtes les bienvenus ! Gratuit Organisé par le groupe local Les Colibris 31 Luchon et ses vallées .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 14:30:00

Parc du Casino PAVILLON NORMAND

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

