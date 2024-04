Troc de plantes et de graines Dordives, samedi 6 avril 2024.

Troc de plantes et de graines Dordives Loiret

Venez échanger conseils, graines, plantes et préparer un beau jardin grâce à la grainothèque et aux dons d’amis jardiniers.

Les Incroyables Comestibles de Dordives vous donnent rendez-vous à la bibliothèque de Dordives pour un troc de plantes et de graines le samedi 6 avril de 10 h à 12 h ! Entrée libre EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire

