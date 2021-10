Bassens Espace Michel Serres Bassens, Gironde Troc de plantes Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Espace Michel Serres, le mercredi 24 novembre à 14:00

Proposé par le SEL Rive Douce (Système d’échnage local) dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

Entrée libre

Venez échanger, donner et recevoir plantes et conseils de jardinage Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T17:00:00

