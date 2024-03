Troc de plantes Rue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, mardi 14 mai 2024.

Troc de plantes Rue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Vendredi

À vos jardins !

La médiathèque vous propose un troc de boutures et de graines. Plantes d’intérieur, plans de légumes, semis de vivaces et graines. Apportez les vôtres et piochez en d’autres.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 10:30:00

fin : 2024-05-18 12:30:00

Rue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie

