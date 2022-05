Troc de plantes Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot Condette Catégories d’évènement: Condette

Venez échanger vos plantes, boutures en pot ou encore les graines de votre jardin avec les autres participants. Pensez à indiquer le nom des plantes que vous amenez, et pourquoi pas aussi quelques conseils de culture. Un atelier de plantation sera proposé par les jardiniers de Condette et du château, pour vous présenter des variétés de vivaces et de plantes aromatiques faciles à cultiver. Evènement proposé aux halles de Condette, en partenariat avec Anim’Condette.

Entrée libre, rendez-vous aux halles couvertes de Condette

Amenez vos plantes, boutures et autres graines pour les échanger avec les autres participants ou le jardinier du château. Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Condette Pas-de-Calais

